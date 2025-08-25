FUTBOL
Rafinha canvia l’Inter per la Primera romanesa
L’exjugador de l’Inter Escaldes Rafinha jugarà la propera temporada a les files del Petrolul de la Primera Divisió Romanesa. El mitjapunta espanyol va arribar al conjunt escaldenc l’estiu passat procedent de l’Épila, i en la seva primera temporada va disputar 31 partits amb l’Inter, on va anotar 15 gols i va repartir 5 assistències, sent una de les peces clau per al doblet del conjunt escaldenc.
A més, aquest estiu va marcar dos gols a les prèvies europees.