FUTBOL
L'Andorra no es posa límits
El vestidor tricolor es mostra ambiciós després de l’inici de la lliga i demana aspirar al màxim
Les bones sensacions de l’FC Andorra en aquest inici de temporada amb quatre punts de sis possibles en les dues sortides amb què els tricolors han obert el retorn a la Segona Divisió han fet il·lusionar molts dels aficionats de l’equip, una sensació que mantenen també des de dins del vestidor. Així va manifestar-ho el tècnic Ibai Gómez després del partit a Saragossa, on va manifestar que “vaig dir-ho ja des d’un principi, hem de crear la mentalitat de no posar-nos sostre” a més d’afegir que “sabem com de complicada és aquesta categoria, tots els partits seran molt difícils, però hem de confiar en nosaltres perquè crec de veritat que estem preparats per això”. Per últim, l’entrenador basc va cloure que “nosaltres no ens posem límits, ja veurem fins a on podem arribar, i ara és el moment de gaudir de la victòria”. En la mateixa línia, un dels protagonistes del partit, el central Gael Alonso, va manifestar que “crec que hem de ser ambiciosos, aquesta lliga és complicada, molt llarga i hem de tenir la mentalitat a tots els partits de guanyar i fer el màxim de gols possibles”.
“Vaig dir-ho des d’un principi, hem de crear la mentalitat de no posar-nos cap sostre”
Bona mostra d’aquesta ambició que Ibai Gómez ha impregnat al vestidor és l’autocrítica realitzada pels minuts finals del partit a Saragossa, on l’equip ja va veure el partit guanyat i va relaxar-se potser amb excés al tram final. En aquest sentit, l’entrenador de l’FC Andorra va assenyalar que “no hem portat bé el partit després de l’expulsió, no m’ha agradat la relaxació dels deu últims minuts perquè són deu minuts que crec que l’equip ha de seguir insistint per continuar creixent”, mentre que Alonso va afirmar que “hem de millorar els últims minuts, sobretot quan ells estaven amb un menys, crec que no podem fer les errades que hem fet, en qualsevol situació de partit hem de tenir la mateixa mentalitat, ja sigui amb ells amb un menys o amb igualtat de condicions”.
“No podem fer les errades que hem fet, en cada situació hem de tenir la mateixa mentalitat”
La part positiva per a l’entrenador tricolor és el marge de millora que té l’equip, i va declarar que “tenim encara marge de millora en absolutament tot, el primer jo per intentar encertar des de l’inici el que hem pogut corregir al descans” i va cloure que “tenim tots marge de millora i això és el més maco, que estem bé i a més podem evolucionar més i treballarem per fer-ho”.