RUGBI
Galdric Calvet i Luvo Bazi seguiran una temporada més al VPC Andorra
El VPC Andorra segueix perfilant la plantilla per a la nova temporada i va anunciar la renovació de dos homes importants més de cara al proper curs, Galdric Calvet i Luvo Bazy. En el cas de l’internacional amb els isards, el seu vincle amb l’entitat seguirà vigent durant un any més, mentre que el pilar sud-africà va arribar el passat estiu al club, i seguirà una temporada més sota les ordres de Dani Raya.
Amb aquestes dues, el VPC suma ja 11 renovacions amb Bruno Comas, Lluc Cunill, Cristian Abarca, Pep Arasanz, Hugo Llata, Javi Vicente, Leon Laguerre, Ian Granyena i Fede Aguiar. A més, el club va incorporar Sébastien Caussé, Ricardo Quintino, Mateo Macchi, Óscar Mató, José María Gómez i Gastón González. L’equip segueix de pretemporada per preparar el debut a la Divisió d’Honor B que arribarà el cap de setmana del 4 i 5 d’octubre.