Esquí Alpí
La FIS valora positivament els preparatius per les proves de la Copa del Món a Grandvalira
Les competicions es desenvoluparan els dies 28 de febrer i 1 de març
Els responsables de la Copa del Món femenina d'esquí alpí de la Federació Internacional d'Esquí (FIS), han valorat positivament els preparatius de cara el descens i el supergegant que tindran lloc a Grandvalira el 28 de febrer i l'1 de març. La trobada ha reunit els tècnics de l’ens internacional i del comitè organitzador amb l’objectiu de tractar tots els aspectes esportius i operatius de la pròxima Copa del Món que tindrà lloc a la pista Àliga d’El Tarter. Santi López, director esportiu de l’esdeveniment ha dirigit la inspecció que s’ha centrat principalment a avaluar la sortida, l’arribada, les xarxes de seguretat, o el traçat, entre altres, tot recorrent els 2,7 quilòmetres de longitud de la pista on es disputaran les proves de descens i supergegant. Peter Gerdol, director del circuit FIS de la Copa del Món femenina, s’ha mostrat optimista. "Ha estat una bona visita. Ho hem vist en anteriors edicions, l’Àliga és una molt bona pista per les proves de velocitat femenines i estic segur que tindrem unes bones curses".