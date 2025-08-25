RUGBI
Felip Gallardo renúncia a la presidència del VPC
Ho fa per motius de salut i el club celebrarà eleccions el 26 de setembre
Felip Gallardo ha presentat la seva renúncia com a president del VPC, i el club haurà de celebrar unes noves eleccions el 26 de setembre. En una carta, l'encara president explica que aquesta dimissió es deguda per motius de salut, i que ha estat presa després de parlar amb la seva família i l'actual junta directiva.
Els nous comicis es faran el 26 de setembre en una assemblea extraordinària programada a les 19.30 hores en primera convocatòria i a les 20.00 hores en segona, i les candidatures es podran presentar fins a deu dies abans, el 16 de setembre.