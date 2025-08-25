GIMNÀSTICA
Andorra tanca el Mundial de Rio amb una 28a posició als conjunts
L’equip nacional finalitza al Top-30 en la seva primera participació mundialista
Andorra va tancar la seva participació al Campionat del Món de gimnàstica rítmica celebrat a Rio de Janeiro (Brasil) amb una 28a posició de 36 països participants. El conjunt sènior format per Elsa Kampfraat, Àstrid Rieger, Carolina de Sousa, Carmela Tonino i Aitana García, amb Clàudia López com a entrenadora en cap de la FAG (Federació Andorrana de Gimnàstica) va aconseguir entrar al Top-30 després de superar països com Xipre, els Estats Units, Austràlia o Sud-àfrica.
Berta Miquel havia tancat el concurs individual en 68a posició
En la que era la primera participació per a totes les gimnastes de l’equip nacional, el conjunt sènior de la federació va arrencar la seva participació amb l’exercici de cinc cintes, on Andorra va acabar aconseguint la 26a millor puntuació dels 36 equips participants amb 16,100 punts, quedant-se a mig punt del 25è lloc que va ocupar Canadà, en un exercici que va tenir 0,30 punts de penalització. Tot seguit va ser el torn de les tres pilotes i dos cèrcols, on l’equip nacional va classificar-se en 29è lloc amb una nota de 19,025 punts després de rebre 0,35 punts de penalització. Després de sumar els dos exercicis, les tricolors van ser 28s, amb una puntuació global de 35,150 punts, acabant a poc més d’un punt del Top-25 que va marcar la Xina Taipei.
Així doncs, Andorra va tancar el Mundial quallant una bona actuació amb el Top-30 en la modalitat de conjunts, on s’ha de sumar el paper de Berta Miquel, que va finalitzar en 68a puntuació de 97 competidores al concurs individual, després de ser 41a en cèrcol, 73a en maces, 78a en pilota i 79a en cinta, posant el punt final a la temporada.