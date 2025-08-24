BÀSQUET
El Tenerife no disputarà el Trofeu Escaldes-Engordany
La Laguna Tenerife no serà finalment el rival del MoraBanc Andorra a la vuitena edició del Trofeu Escaldes-Engordany de bàsquet previst per al dissabte 13 de setembre al pavelló del Prat Gran escaldenc, i que havia de ser el tercer test de preparació pel conjunt que dirigeix Joan Plaza. Segons va anunciar ahir l’entitat tricolor, el partit de preparació no es disputarà “un cop ho han acordat els dos clubs”, a més, el MoraBanc va voler “agrair la predisposició de La Laguna Tenerife per disputar l’enfrontament”. El club té previst anunciar properament quin serà finalment el rival al Trofeu Escaldes-Engordany.
El MoraBanc va anunciar-ho ahir i busca un nou rival
L’estrena dels tricolors a la pretemporada serà el 5 de setembre davant del Manresa a Sant Julià de Vilatorta, i el dia 8 s’enfrontarà al París Basketball al Trofeu d’Encamp.