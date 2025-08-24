CICLISME
Jasper Philipsen guanya a Novara i és el primer líder
El corredor belga s’imposa a l’esprint i s’endú el maillot vermell
Jasper Philipsen va endur-se la victòria a la primera etapa de La Vuelta a Espanya disputada entre Torí i Novara després d’imposar-se a l’esprint final. El corredor belga de l’equip Alpecin-Deceuninck va acabar sent el més ràpid al final de la jornada de 186,7 quilòmetres que va servir per inaugurar la 80a edició de la ronda espanyola, que la setmana vinent visitarà el país amb un final d’etapa el dijous a Pal, i una sortida l’endemà des de l’avinguda Tarragona d’Andorra la Vella.
Avui, la segona etapa de 159,5 quilòmetres i final en un port de segona categoria
La jornada va seguir el guió previst, amb una escapada formada per sis corredors, que va acabar sent de només un posteriorment, amb el ciclista de l’equip Burgos, Hugo de la Calle. El gran grup, però, va anar retallant les diferències, i va acabar neutralitzant De la Calle a 37 quilòmetres per al final, just abans de que Philipsen s’acabés imposant a l’esprint a Ethan Vernon i a Orluis Aular.
Itàlia seguirà acollint La Vuelta, i avui serà el torn de la segona etapa entre Alba i Limone Piemonte amb 159,5 quilòmetres, i un final en un port de segona.