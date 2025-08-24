TENNIS
Una fita històrica
Vicky Jiménez Kasintseva assaboreix el pas per primer cop a un quadre principal d’un Grand Slam en què s’enfrontarà a Maya Joint
Vicky Jiménez Kasintseva va entrar divendres al vespre (al matí als Estats Units) als llibres d’història no només del tennis, sinó de l’esport del país, amb la seva espectacular classificació per primera vegada en la seva carrera esportiva per al quadre principal d’un dels quatre Grand Slam del món del tennis. Després d’haver-se quedat dues vegades a tocar de fer-ho, a la tercera va anar la vençuda, i la jove tennista (encara té 20 anys), va poder assolir un dels grans objectius que havia perseguit durant els últims anys, i del qual podrà gaudir demà quan s’enfronti a l’australiana Maya Joint, de 19 anys, i número 42 del món.
“Estem molt contents perquè és un dia històric, i aconseguir fites així per al país ens fa feliços”
Després de molt patir i de molt treballar, ahir va ser el torn de gaudir per haver asssolit una de les fites que tenia al cap. I és que amb tot just 14 anys, la jove tennista va saltar a primera plana proclamant-se campiona júnior de l’Open d’Austràlia, amb tot el que suposa a nivell mediàtic i de pressió tant al país com fora. I és per això, que ahir el seu pare, Joan Jiménez, explicava al Diari que “estem molt contents perquè va ser un gran dia i un gran partit” i va afegir que “vam competir molt bé i no és fàcil fer-ho en una darrera prèvia perquè hi ha molt en joc, però vam aconseguir-ho, i ara hem de seguir treballant”.
Jiménez va voler destacar també que “estic supercontent per ella perquè s’ho mereix, perquè encara que hagi viscut molt, és jove i ho està fent bé”, a més d’agregar que “estem contents, i a poc a poc ens anem acostant al nivell que tenim”. El tennis, però, no dona gairebé respir, i gairebé mentre celebrava l’històric pas, el pare de Vicky Jiménez explicava que “ara ens hem de recuperar bé i agafar forces de cara a aquesta primera ronda”.
Per últim, va cloure que “estem molt contents perquè és un dia històric per al país, i aconseguir fites així per al país ens fa molt feliços”.