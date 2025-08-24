ESQUÍ DE FONS
Esteve i Del Rio preparen la temporada al túnel de neu de Suècia
Irineu Esteve i Gina del Rio segueixen preparant la temporada vinent d’esquí de fons i actualment es troben a Suècia, on estan realitzant una estada al túnel de neu. Els dos esquiadors van tenir un primer contacte amb la competició en roller-ski al Blink Festival de Noruega, i ara deixaran aquesta modalitat per fer una estada a Suècia.
Van realitzar també test físics a Noruega
Tots dos van aturar-se primerament a Oslo, Noruega, per realitzar uns tests físics, i posteriorment van desplaçar-se a Torsby, Suècia, per entrenar ja en condicions de neu al túnel. Els dos esquiadors seran a terres nòrdiques fins al 31 d’agost, i tenen previst també tornar a tenir un tast de competició amb la disputa de les competicions de roller-ski de l’Alliansloppet, programada per als dies 29, 30 i 31 d’aquest mes.
L’estrena de la Copa del Món d’esquí de fons està prevista per a l’últim cap de setmana de novembre a l’estació finlandesa de Ruka.