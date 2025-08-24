FUTBOL
Cop d'autoritat
L’FC Andorra suma la primera victòria de la temporada després d’assaltar Saragossa
L’FC Andorra va sumar la primera victòria de la temporada per la porta gran després d’imposar-se per 1-3 al Reial Saragossa a l’Ibercaja Estadio de la capital aragonesa. Els gols de Lautaro a la primera meitat i de Villahermosa i Gael van donar un triomf de present, però sobretot de futur. I és que, especialment a la primera meitat, l’equip va mostrar-se fràgil per moments, nerviós en la sortida de pilota o poc contundent en defensa, una cara molt diferent de la mostrada a la segona meitat, quan va ser extremadament superior. I amb tot i això, l’equip va sumar tres punts per estrenar el caseller de victòries i seguir descomptant els punts per lligar la permanència, el primer objectiu de la temporada.
El Saragossa va jugar amb deu des del minut quinze de la segona meitat
En un dia especial per a l’afició local que estrenava estadi, bé, o un pedaç temporal mentre derrueixen i tornen a aixecar La Romareda, Lautaro de León va encarregar-se d’aigualir la festa d’inici a una parròquia que porta anys veient-les de tots colors, però normalment gens bons. I és que el davanter gallec sembla tocat per una vareta i tant li fa Primera RFEF, Segona, la Kings League, o un partit de solters contra casats d’una festa major. Ell està allà i marca on sigui, quan sigui i contra qui sigui. Ahir no va ser menys i va aprofitar un regal d’aquells de bon amic que portava el nom de Marc Domenech, que després d’una jugada espectacular per l’esquerra va cedir-li el gol al davanter. Els equips, lògicament després de tot just dues setmanes de competició, estan encara mig en construcció, i va notar-se en un partit que va anar embogint per moments, amb anades a una i altra banda, xuts per aquí, tirs per allà, aturades a un i altre costat, o fins i tot pilotes al travesser, com en una oportunitat de Sergio Molina que hauria pogut ser el segon. Tot això mentre l’afició local s’anava posant nerviosa i xiulava (o s’entretenia fent soroll colpejant els ferros i bastides convertits en estadi modular) les llargues possessions del conjunt tricolor, que cada vegada semblava estar més còmode sobre la gespa.
Més va estar-ho encara a partir del minut 60, quan una falta de Pomares sobre Lautaro quan marxava sol va suposar una vermella per al defensa local, que va encarrilar una victòria que van acabar segellant Villahermosa, després d’una jugada col·lectiva, i Gael Alonso, a la sortida d’un córner abans que Bazdar fes el gol de l’honor per donar l’única alegria als seus en una nit en què es van veure superats amb escreix per un FC Andorra que segueix deixant coses interessants. Ara, diumenge vinent l’estrena a Encamp davant del Burgos.
Destacats
GOLEJADOR
Ell va a la seva i segueix marcant. Ahir, gol d’or per obrir el marcador i encarrilar una victòria espectacular.
Aingeru
INCISIU
Va fer una gran primera meitat, deixant mostres de la seva gran qualitat i generant perill.
Minsu
MÀGIC
Va sobrat, i tot i que ahir no va poder culminar la màgia, va seguir deixant detalls espectaculars.