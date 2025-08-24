ESQUÍ ALPÍ
Caminal espera tornar a esquiar a inicis d’octubre
Jordina Caminal espera poder tornar a esquiar a principis del mes d’octubre després de ser intervinguda el 31 de juliol. L’esquiadora va haver de ser sotmesa a una operació d’una reexpansió d’esquena amb l’objectiu d’alleujar la pressió de les vèrtebres i consisteix a netejar els músculs al voltant de la protusió per recuperar l’espai necessari perquè l’esquena torni a funcionar correctament.
L’esquiadora va haver d’estar durant tres setmanes a casa fent repòs absolut, i a partir del setembre arrencarà de nou amb la preparació física amb l’objectiu de posar-se els esquís a principis d’octubre.