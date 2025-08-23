CICLISME
Torí dona el tret de sortida a La Vuelta a Espanya
La ciutat italiana de Torí donarà avui el tret de sortida a la 80a edició de La Vuelta a Espanya, una edició que suposarà també el retorn de la cursa espanyola al país. Els ciclistes hauran de superar 186,7 quilòmetres en aquesta primera jornada de competició de les tres que hi ha previstes al país transalpí, mentre que dimarts hi haurà una etapa, la quarta, en territori francès. La cursa arribarà a Espanya dimecres amb una contrarellotge per equips a Figueres, i l’endemà serà el torn de la sisena etapa, amb sortida a Olot i arribada al Pla de la Caubella a Pal. Divendres vinent, La Vuelta deixarà el Principat des d’Andorra la Vella per anar en direcció a la província d’Osca.
Vingegaard, almeida i ayuso són els favorits
La Vuelta arrenca amb el danès Jonas Vingegaard com a principal favorit, juntament amb els dos caps de cartell de l’equip UAE, Joao Almeida i Juan Ayuso. En un altre esglaó per lluitar pel podi hi haurà noms com Felix Gall, el resident Jay Hindley o l’italià Giulio Ciccone. Sobre el seu favoritisme, Vingegaard va assenyalar que “soc un favorit, i no tinc pressió, però estic content d’estar aquí i lluitar per la victòria”, mentre que Almeida va afirmar que “he pogut guanyar Vingegaard algun cop aquesta temporada i això vol dir que estic bé i m’ajuda a començar la cursa amb més confiança en mi mateix i amb menys por de provar-ho”.
La cursa tindrà absències destacades, com la de Tadej Pogacar, que tenia programat disputar La Vuelta però que va acabar renunciant-hi, també la del vigent campió Primoz Roglic, o la de Richard Carapaz. A nivell resident, no hi serà tampoc el líder de l’equip Movistar, Enric Mas, després de la lesió del Tour.