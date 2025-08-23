TENNIS

El somni americà

Vicky Jiménez Kasintseva disputarà als Estats Units el seu primer quadre principal d’un Grand Slam

La tennista Vicky Jiménez Kasintseva disputa una pilota al US Open.US Open

Marc Basco
Marc Basco
Marc Basco
Andorra la Vella

Vicky Jiménez Kasintseva va fer història per al tennis i per a l’esport nacional en convertir-se ahir en la primera tennista del país a aconseguir classificar-se per al quadre final d’un Grand Slam, en aquest cas l’US Open. La tennista de 20 anys s’havia quedat en dues ocasions a tocar d’aconseguir-ho perdent al partit decisiu (li havia passat anteriorment a Wimbledon 2022 i a l’Open d’Austràlia del 2023), però ahir no va fallar en el moment clau i va poder superar la tercera ronda de la fase prèvia del torneig nord-americà després d’imposar-se a l’australiana Emerson Jones per 5-7 i 6-7 (7-9). Una victòria que li permetrà estar entre les 128 millors tennistes del món al complex de Flashing Meadows, on es disputa el quadre principal de l’US Open a partir de demà.

Jiménez s'havia quedat dos cops a tocar d'un Grand Slam

El matí (hora nord-americana) va acabar amb alegria per a Jiménez Kasintseva, però la realitat és que l’australiana va ser una rival del tot dura. Amb només 17 anys i sent la 199a del món, potser algú podria pensar que seria fàcil, però Jones és actualment la número 2 júnior del món, i va demostrar-ho d’inici complicant les coses a la tennista del Principat amb un 4-2 i un 5-3 a favor seu que semblava dificultar les coses. Però lluny de posar-se nerviosa o ensorrar-se, Jiménez va començar a mostrar el seu millor nivell quan més difícil semblava, i va poder capgirar el primer set després de sumar quatre jocs seguits amb dos trencaments de servei inclosos a la seva contrincant.

El segon set va semblar posar-se de cara per a la tennista del Principat, però en aquest cas va ser ella qui va deixar escapar un 3-5 a favor seu, tot i que va poder empatar el partit amb un trencament a l’australiana quan tot semblava encaminar-se al tercer set, i el duel va anar al tie-break. I precisament en aquesta mort sobtada, Jiménez va tornar a mostrar una capacitat de resiliència espectacular, ja que Jones va situar-se 6-3 i va tenir quatre pilotes de set, però Jiménez va demostrar que ahir era el seu dia i el pas a un quadre principal d’un Grand Slam no podia esperar més, i va capgirar la situació fins al 7-9 final per aconseguir una fita històrica tant per a l’esport com per al tennis del país.

