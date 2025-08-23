TENNIS
El somni americà
Vicky Jiménez Kasintseva disputarà als Estats Units el seu primer quadre principal d’un Grand Slam
Vicky Jiménez Kasintseva va fer història per al tennis i per a l’esport nacional en convertir-se ahir en la primera tennista del país a aconseguir classificar-se per al quadre final d’un Grand Slam, en aquest cas l’US Open. La tennista de 20 anys s’havia quedat en dues ocasions a tocar d’aconseguir-ho perdent al partit decisiu (li havia passat anteriorment a Wimbledon 2022 i a l’Open d’Austràlia del 2023), però ahir no va fallar en el moment clau i va poder superar la tercera ronda de la fase prèvia del torneig nord-americà després d’imposar-se a l’australiana Emerson Jones per 5-7 i 6-7 (7-9). Una victòria que li permetrà estar entre les 128 millors tennistes del món al complex de Flashing Meadows, on es disputa el quadre principal de l’US Open a partir de demà.
Jiménez s'havia quedat dos cops a tocar d'un Grand Slam
El matí (hora nord-americana) va acabar amb alegria per a Jiménez Kasintseva, però la realitat és que l’australiana va ser una rival del tot dura. Amb només 17 anys i sent la 199a del món, potser algú podria pensar que seria fàcil, però Jones és actualment la número 2 júnior del món, i va demostrar-ho d’inici complicant les coses a la tennista del Principat amb un 4-2 i un 5-3 a favor seu que semblava dificultar les coses. Però lluny de posar-se nerviosa o ensorrar-se, Jiménez va començar a mostrar el seu millor nivell quan més difícil semblava, i va poder capgirar el primer set després de sumar quatre jocs seguits amb dos trencaments de servei inclosos a la seva contrincant.
El segon set va semblar posar-se de cara per a la tennista del Principat, però en aquest cas va ser ella qui va deixar escapar un 3-5 a favor seu, tot i que va poder empatar el partit amb un trencament a l’australiana quan tot semblava encaminar-se al tercer set, i el duel va anar al tie-break. I precisament en aquesta mort sobtada, Jiménez va tornar a mostrar una capacitat de resiliència espectacular, ja que Jones va situar-se 6-3 i va tenir quatre pilotes de set, però Jiménez va demostrar que ahir era el seu dia i el pas a un quadre principal d’un Grand Slam no podia esperar més, i va capgirar la situació fins al 7-9 final per aconseguir una fita històrica tant per a l’esport com per al tennis del país.