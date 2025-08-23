ATLETISME
Moya reapareix amb la seva segona millor marca
Pol Moya va tornar a la competició després de la lesió que va fer-se als Jocs dels Petits Estats aconseguint la seva segona millor marca personal en els 1.500 metres. En una prova a Alemanya, l’atleta del Barça va aturar el cronòmetre en 3’36”85, quan el seu rècord nacional està establert en 3’35”60.
L’atleta no competia des dels Jocs dels Petits Estats que van celebrar-se al país a finals de maig, arran d’una lesió al soli de la cama esquerra que van impedir-li també lluitar per la mínima pel Campionat del Món del Japó. A Andorra 2025, Moya va fer or als 1.500 i als 800.