BÀSQUET
El MoraBanc enceta una nova era amb més físic i menys pressupost
El tècnic Joan Plaza admet que la rebaixa de diners ha complicat la confecció de la plantilla
El MoraBanc Andorra ha encetat la pretemporada amb les primeres sessions d’entrenament, primer al Pavelló Joan Alay, i des d’ahir al Pavelló Toni Martí, en un curs marcat pel canvi al joc interior (aquí han arribat cinc dels sis fitxatges de l’equip) i també per la reducció pressupostària respecte a l’any passat. Un minvament de recursos que ve donat perquè l’estiu passat l’equip va ingressar les clàusules de sortida de Tyson Pérez i Jean Montero, que van acabar sent un bon pessic, i enguany no ha tingut cap ingrés extraordinari d’aquest tipus. En el primer entrenament obert celebrat ahir, l’entrenador Joan Plaza va destacar com a primeres sensacions que “de moment ens estem coneixent, i la primera impressió és que tenim bona gent, però amb bona gent només no es guanya” a més d’afegir que “hem fet una fase de reclutament dura i exigent quan hem parlat amb els jugadors, perquè tot ha vingut condicionat per la reducció de pressupost respecte a l’any passat”. Encara en aquest aspecte, el tècnic va afirmar que “hem estat conscients que tenim unes limitacions econòmiques i jo sempre dic que el pressupost és el que es gasta en jugadors, no en entrenadors, staff o viatges, són els jugadors i hi ha hagut una reducció important”.
Precisament arran d’aquesta rebaixa, l’entrenador català va afirmar que “ara la nostra fita de sortida i la que tothom ha de ser conscient és que nosaltres anem a salvar-nos”, a més sense voler deixar-se anar pel derrotisme, va afegir que “a partir d’aquí, nosaltres evidentment, i coneixent-me a mi si mireu el meu historial, anirem a esgarrapar per la Copa, a esgarrapar pel play-off, i si es despisten fins i tot per la puta lliga”. A més a més, va declarar que “nosaltres no podem assegurar guanyar sempre, però sí que podem competir sempre” i va cloure que “tenim més centímetres i múscul. L’objectiu és guanyar solidesa en el rebot i més recursos al pal baix”.
BASSAS, MOTIVAT
Qui també va prendre ahir la paraula va ser un dels jugadors que segueixen respecte al curs passat, Ferran Bassas. El base va afirmar que “arribo amb moltes ganes de començar des de l’inici, d’ajudar els companys i de fer un bon any”, mentre que sobre els primers dies va afirmar que “estem en construcció, acollint els nous companys i agafant nous hàbits”. Per últim, i sobre la confecció de la plantilla, va cloure que “hi ha gent més gran capaç d’anar al rebot, i en el quatre també tenim molt físic i jugadors elèctrics”.
