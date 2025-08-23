FUTBOL
L’Andorra vol el primer triomf a Saragossa
Ibai Gómez recupera Álvaro Martín, mentre que Erik Moran i Antal Yaakobishvili no viatgen
L’FC Andorra visita aquesta nit l’Ibercaja Estadio (21.30 hores) per enfrontar-se al Saragossa en cerca de la primera victòria de la temporada a la Segona Divisió. Les bones sensacions de l’equip la setmana passada a l’estrena a Las Palmas són la millor benzina per al club, que no va tenir-ne, però, prou amb l’empat, i que encara en vol més, tal com va explicar ahir el tècnic Ibai Gómez. “Estic molt content amb la personalitat que va tenir l’equip després de començar per darrere al marcador des de molt aviat i a la segona part vam estar a prop de l’equip que volem ser”, va destacar l’entrenador basc, a més d’afegir que “no estic content del tot amb el resultat perquè la nostra idea és sempre anar a pels tres punts cada cap de setmana”.
“La nostra idea és sempre anar a pels tres punts cada cap de setmana”
Els tricolors tindran avui al davant el Saragossa, que va obrir la lliga amb una derrota a Anoeta per 1-0 davant del filial de la Reial Societat, i sobre el conjunt aragonès, Ibai va manifestar que “serà un equip diferent del de la setmana passada, però tenen grans individualitats amb jugadors que han destacat ja a la categoria” i va agregar que “crec que serà un partit diferent, però la nostra idea serà intentar dominar des de la pilota, provar de fer-los mal i estar al seu camp, tot i que siguin un rival que tampoc se senti incòmode amb aquesta situació”. Encara sobre el partit d’aquesta nit, l’entrenador va afirmar que “serà un partit molt dur, però com tots els d’aquesta categoria, que ho és molt, sabem els equips que ens trobarem”.
L’equip va viatjar ahir mateix a Saragossa, i ho va fer amb la novetat d’Álvaro Martín, ja recuperat de les seves molèsties, mentre que Erik Moran, en principi recuperat, no va entrar a la llista, i tampoc va fer-ho Antal, que encara no ha pogut obtenir el permís de residència. No podrà viatjar tampoc l’afició a un dels desplaçaments més curts de la lliga, ja que el Saragossa jugarà aquestes dues temporades en un estadi provisional, i no facilitarà entrades a l’afició visitant durant tota la temporada.
Almpanis al Nàstic
L’FC Andorra va anunciar ahir la baixa de Christos Almpanis, que jugarà cedit aquesta temporada al Nàstic de Primera Federació. El grec va arribar a l’equip la primera temporada de l’equip a la Segona Divisió en un curs en què va anotar quatre gols.