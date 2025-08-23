GIMNÀSTICA RÍTMICA
Berta Miquel tanca el Mundial amb un 68è lloc
Berta Miquel va tancar la seva primera participació en un Campionat del Món sènior de gimnàstica rítmica amb una 68a posició de 97 gimnastes a la classificació all-around que suma totes les modalitats. La gimnasta va sumar una puntuació total de 68,550 punts després de realitzar els quatre exercicis.
A la segona jornada de classificatòries, Miquel va competir en cinta i en maces. En el primer dels exercicis, la gimnasta va acabar 79a amb una puntuació de 20,700 punts, mentre que en maces va ser 73a amb 22,250 punts després de rebre una penalització de 0,30 punts. Aquestes posicions s’afegeixen al 41è lloc en cèrcol i 78a en pilota.
Aquesta nit (hora andorrana) serà l’estrena del conjunt format per Elsa Kampfraat, Àstrid Rieger, Carolina de Sousa, Carmela Tonino i Aitana García. L’equip competirà en la modalitat de tres pilotes i dos cèrcols, així com en la de cinc cintes.