Arnau Soldevila acaba 15è a la Matterhorn Ultraks
Arnau Soldevila va finalitzar en 15a a la Matterhorn Ultraks de les Skyrunner World Series. En una prova celebrada a Zermatt, a Suïssa, el corredor de la Federació Andorrana de Muntanyisme va poder assolir un Top-15 en una cursa amb molt nivell.
El traçat per les muntanyes suïsses tenia una distància de 26 quilòmetres amb un desnivell de 3.066 metres, i Soldevila va completar-lo en 4 h 09’14”, a 43 minuts del vencedor, l’italià William Boffelli. El podi van completar-lo l’espanyol Manuel Merillas i el francès Lucien Mermillion. A més, Soldevila va quedar a poc menys de deu minuts d’entrar dintre del Top-10 en una cursa amb un recorregut molt dur.
La següent cursa a la Copa del Món serà la Saint Jeorie Skyrace a França el 6 de setembre.