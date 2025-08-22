TENNIS US OPEN
Vicky Jiménez, a un pas del quadre principal
Vicky Jiménez Kasintseva és a només un pas de classificar-se per primera vegada al quadre principal d’un Grand Slam després d’accedir ahir a la tercera i definitiva ronda prèvia de l’US Open. La tennista del Principat va imposar-se a l’australiana Astra Sharma, número 144 del món, per 6-2, 3-6 i 3-6 en un duel marcat pel temps, i és que el partit va arrencar dimecres i es va completar ahir després que la pluja caiguda a Nova York obligués a suspendre’l.
L’aturada va anar-li força millor a Jiménez, i és que dimecres va sortir de la pista perdent 6-2 i 2-1 i en una situació força compromesa per seguir endavant en aquesta prèvia de l’US Open, però en la jornada d’ahir va mostrar una cara totalment diferent, va arrencar amb un trencament de servei a la represa del partit, i després de fer un altre break va poder forçar el tercer i definitiu set. En aquesta darrera mànega va portar el ritme del partit des de l’inici amb un nou trencament, i va acabar tancant el partit amb un altre break amb el 3-6 final.
Jiménez Kasintseva s’enfrontarà ara a l’australiana de només 17 anys Emerson Jones, que ocupa actualment el lloc 199è al rànquing mundial (la tenista andorrana és la 132a), en un partit que, en principi, es disputarà avui, tot i que anirà en funció de l’horari que estableixi l’organització. La tenista buscarà passar per primer cop a un quadre principal després de quedar-se dos cops a les portes.