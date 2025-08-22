TENNIS
Vicky Jiménez disputarà l'US Open
Ha superat a Emerson Jones a la tercera prèvia i jugarà per primer cop un Grand Slam
Vicky Jiménez Kasintseva s'ha classificat per primera vegada a la seva carrera per disputar el quadre principal d'un Grand Slam, en aquest cas l'US Open. La tennista ha derrotat a la tercera ronda de la fase prèvia a l'australiana de 17 anys i número 199 del món, Emerson Jones per 5-7 i 6-7 (7-9) aconseguint així un passi històric pel tennis nacional.
La primera ronda de l'últim Grand Slam de la temporada serà entre diumenge i dimarts.