BÀSQUET
Okoye cau als quarts de l’Afrobasket amb Nigèria
Stan Okoye va posar el punt final a la seva participació en l’Afrobasket d’Angola amb la selecció de Nigèria després de perdre per 75-91 als quarts de final davant de Senegal. El jugador del MoraBanc Andorra va ser el més destacat de la seva selecció i va acabar amb 14 punts, 7 rebots i 17 crèdits de valoració. Sumant els tres partits de la lligueta i el de quarts, la seva mitjana va ser d’11,8 punts, 6,3 rebots i 16,8 de valoració.
L’aler encetarà ara el viatge cap al país per incorporar-se a la pretemporada del MoraBanc, que segueix entrenant sota les ordres del tècnic Joan Plaza a la primera setmana de preparació.