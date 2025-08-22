BÀSQUET
El MoraBanc Andorra 25-26 ja roda
Plaza no es resigna tot i la reducció de pressupost respecte al curs anterior
El MoraBanc Andorra 2025-2026 ja treballa al pavelló Toni Martí amb bona part de la plantilla i amb les úniqes excepcions d'Aaron Best, que encara no ha pogut arribar per problemes amb els vols degut a la vaga d'Air Canadà, i d'Stan Okoye, que acaba de finalitzar la seva participació a l'Afrobasket que s'està celebrant a Angola. Sobre aquest inici de pretemporada, el tècnic Joan Plaza ha assenyalat que "de moment ens estem coneixent, i la primera impressió és que tenim bona gent, però amb bona gent només no es guanya", mentre que sobre la plantilla ha destacat que "hem fet una fase de reclutament dura i exigent quan hem parlat amb els jugadors, perquè tot ha vingut condicionat per la reducció de pressupost respecte a l'any passat". I és que el club ha hagut de fer mans i mànigues, ja que l'estiu passat va comptar amb les clàusules de sortida de Tyson Pérez i Jean Montero, i això va permetre-li tenir un marge de maniobra més alt al mercat.
És per això que el tècnic tricolor ha destacat que "ara la nostra fita de sortida i la que tothom ha de ser conscient és que nosaltres anem a salvar-nos" i ha agregat que "a partir d'aquí, nosaltres evidentment, i coneixent-me a mi si mireu el meu historial, anirem a esgarrapar per la Copa, a esgarrapar pel play-off, i com es despistin hasta per la puta lliga".