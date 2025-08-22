FUTBOL
Jastin i Aingeru, desequilibri i joventut per a l’Andorra
L’FC Andorra va presentar ahir Jastin García i Aingeru Olabarrieta, dues de les incorporacions d’aquest estiu que ja van debutar diumenge passat al camp de Las Palmas, on van deixar bones sensacions, especialment en el cas de Jastin. Tots dos són extrems joves amb projecció i desequilibrants que arriben a préstec del Girona i de l’Athletic Club, respectivament.
“Des del primer moment tenia clar que volia venir aquí, m’he trobat molt bona gent”
El primer a prendre la paraula va ser Garcia, i el futbolista nascut a Lleida, a qui ja s’havia relacionat amb el club tricolor altres estius, va afirmar que “des del primer moment tenia clar que volia venir aquí, m’he trobat molt bona gent, m’han acollit molt bé, i estic amb ganes de treballar amb ells”, i va afegir que “altres anys havia tingut l’opció i no es va poder donar, i finalment sí, i estic molt content”. Per últim, va destacar l’estil de l’equip per explotar les seves virtuts i va afirmar que “per l’estil de jugar i arribar a fora per fer mal a l’un contra un, crec que aquest pot ser el lloc perfecte per a mi”.
“Ibai ha estat important perquè hi ha hagut altres opcions, però parlar amb ell va tenir moltíssim pes”
Per la seva banda, Aingeru Olabarrieta va destacar el pes que va tenir el tècnic Ibai Gómez per acabar optant per la proposta tricolor, i va assenyalar que “ha estat força important perquè hi ha hagut altres opcions, però haver pogut parlar amb ell i que em transmetés molta confiança va tenir moltíssim pes per acabar prenent aquesta decisió”. L’extrem va referir-se també a la competència a la zona atacant i va afirmar que “és una posició molt poblada, estem uns quants jugadors molt vàlids i capaços d’aportar a l’equip i cadascú des de l’aspecte personal aportarà el seu granet de sorra perquè l’equip pugui mostrar la seva millor versió”.