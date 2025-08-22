GIMNÀSTICA RÍTMICA
Estrena positiva de Berta Miquel al Mundial amb l’exercici de cèrcol
Berta Miquel va estrenar-se en un Campionat del Món de gimnàstica rítmica amb una 41a posició a l’exercici de cèrcol a Rio de Janeiro. La gimnasta de la federació va sumar una puntuació de 25,050 punts que li van fer fregar el Top-40 (va empatar amb la 40a) en la seva estrena en un Mundial en una prova amb 98 competidores. Durant la primera jornada al Brasil, Miquel va competir també en la modalitat de pilota, on no van anar-li tan bé les coses i va acabar en 78è lloc amb una puntuació de 21,250 punts. A la classificació de l’all-around, la que suma la puntuació de tots els exercicis, la gimnasta va cloure la primera jornada la 57a amb 46,300 punts. Miquel clourà la seva participació amb maces i cinta.
Demà serà el torn del conjunt format per Elsa Kampfraat, Àstrid Rieger, Carolina de Sousa, Carmela Tonino i Aitana García.