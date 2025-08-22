ESPORTS
ATIDA tanca els Jocs de Dresden amb tres metalls amb el bronze de Gamero
ATIDA va tancar la seva participació als Jocs Mundials de Trasplantats de Dresden (Alemanya) amb tres medalles després que el president de l’entitat, Toni Gamero, aconseguís una medalla de bronze en dards durant la jornada d’ahir. Gamero, trasplantat de medul·la òssia, va guanyar tres de les quatre partides disputades i va poder pujar al podi final. A les eliminatòries va derrotar Índia i Itàlia, però va caure davant del representant neerlandès a la semifinal, aconseguint així la medalla de bronze.
Va caure en semifinals davant del neerlandès
El president de l’associació va valorar molt positivament l’actuació de l’equip i va assenyalar que “arribar fins aquí, després d’un trasplantament, té un valor molt especial. Som tres participants i tornem a Andorra amb tres medalles. Això demostra que l’esport és una eina de vida i de segones oportunitats”.
A més de Gamero, Mari Martínez va sumar dos metalls en ciclisme.