PIRAGÜISME
Ambició pel tram final
Mònica Doria obre l’últim tram de competició amb dues Copes del Món i el Mundial que es farà a Austràlia
Mònica Doria torna aquest cap de setmana a la competició amb un exigent, i a la vegada ambiciós, tram final de temporada amb les dues últimes proves de la Copa del Món (el proper cap de setmana a Ljubljana, i el següent a Augsburg) i amb el principal objectiu del curs, el Campionat del Món de piragüisme en eslàlom que es farà a Austràlia del 29 de setembre al 4 d’octubre. La palista va arrencar la primera part del 2025 amb resultats més que positius proclamant-se campiona d’Europa en canoa a París, i sumant un bronze a la Copa del Món de la Seu d’Urgell, uns resultats que fan estar a Doria “molt contenta”, a més de destacar que “no s’han de deixar de banda perquè són dels meus millors resultats”, segons va explicar la piragüista al Diari.
“Hem donat un plus físic perquè els entrenaments siguin més intensos i ser més forta dins de l’aigua”
Un cop acabada la primera tongada de competicions, Doria i el seu equip van estar entrenant prop d’un mes i mig, un període que va servir per “posar volum, treballar aspectes tècnics i mentals i millorar tots els aspectes”, i entrant en detall, la palista va fer especial èmfasi “a donar un plus físic, ja que tenir un període de mes i mig sense competir permet posar més volum i que els entrenaments siguin més intensos i aconseguir ser més forta dintre de l’aigua”.
“L’objectiu màxim serà estar lluitant per les medalles al Campionat del Món”
El retorn a la competició (més enllà de la prova ICF de la passada setmana) serà amb les dues últimes proves de la Copa del Món, però tot i la importància d’aquestes dues cites, la piragüista les afrontarà més com un banc de proves de cara al Mundial d’Austràlia. En aquest sentit, Doria va declarar que “l’objectiu d’aquest últim tram és fer mànegues de molt bon nivell en aquestes Copes del Món on voldrem rendir al màxim”, a més d’agregar que “el focus d’atenció per aquesta recta final serà el Campionat del Món d’Austràlia, però aquestes proves de la Copa del Món ens serviran també com a una bona preparació per tornar a agafar el ritme de competició després d’aquesta aturada”.
Tot i els bons resultats del tram inicial de temporada, Doria va reconèixer que “m’hauria agradat tenir més resultats com aquests [l’or a l’Europeu i el bronze a la Copa del Món de la Seu] perquè sé que estic capacitada per fer-ho, però aquí entra també la part complexa de l’esport” i va cloure que “amb el que ens quedem sobretot és amb la confiança d’aquest període d’entrenament sabent que hem fet una feina digna per poder lluitar per tot”. A més, la piragüista demostra que pot ser competitiva en qualsevol de les modalitats, tant canoa com caiac, “un fet que no és gaire habitual, ja que no hi ha tantes palistes que puguem lluitar per medalles en les dues categories”, segons va explicar.
I precisament aquest serà un dels objectius en el Mundial de finals de setembre, i segons va manifestar Doria, abans que res la voluntat és “lluitar per estar a les finals”, i posteriorment lluitar per un “objectuiu màxim que serà estar lluitant per les medalles al Campionat del Món”.