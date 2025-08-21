BÀSQUET
El MoraBanc fa el primer entrenament del curs
Stan Okoye, Shannon Evans i Aaron Best van ser les absències
El MoraBanc Andorra va realitzar ahir al vespre al pavelló Joan Alay el primer entrenament de la temporada. Encara amb diversos jugadors absents, els integrants de la plantilla van posar-se ja sota les ordres de Joan Plaza després d’haver superat a principis de la setmana les habituals i pertinents revisions mèdiques i proves físiques. L’equip seguirà entrenant aquests dies, i la previsió és que demà ho faci ja al pavelló Toni Martí després de les obres de millora que s’hi estan realitzant. A més, el club farà també l’estada estival al Pas de la Casa fruit del conveni de col·laboració amb el comú d’Encamp amb data encara per determinar.
L'equip jugarà el primer partit el 5 de setembre davant del Manresa
Més enllà de Stan Okoye, present a l’Afrobasket amb Nigèria, tampoc van ser presents en aquesta primera sessió Shannon Evans ni Aaron Best, per problemes logístics relacionats amb els viatges. Per tal de completar la plantilla en aquesta primera sessió, Joan Plaza va comptar també amb Mathis Mulard, del segon equip, amb els júniors Unai Fernandes, Gerard Lamelas i Luka Bottiroli, a més de Sergi Serrato, que s’incorporarà properament al Logrobasket com a cedit.
L’estrena dels tricolors en aquesta pretemporada haurà d’esperar encara uns quants dies i no arribarà fins a principis de setembre. El divendres 5 els de Joan Plaza s’enfrontaran al BAXI Manresa, mentre que per veure l’equip al país farà falta esperar tres dies més, el dia 8, quan els tricolors s’enfrontin al Paris Basketball d’Eurolliga a Encamp. L’estrena oficial, més enllà de la Lliga Catalana, no arribarà fins al 4 i 5 d’octubre i serà a domicili davant de l’UCAM Múrcia.