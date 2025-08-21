CICLISME
Mari Martínez es penja una plata a la cursa en ruta a Dresden
La delegació nacional va penjar-se una nova medalla a la segona jornada de ciclisme als Jocs Mundials de Trasplantats que se celebren a la localitat alemanya de Dresden després de la segona posició de Mari Martínez a la cursa en ruta. Després d’haver-se endut la victòria a la jornada inaugural, la ciclista va repetir ahir podi a la prova de la categoria femenina de 30 a 39 anys en una cursa molt disputada i nerviosa i en què el triomf es va acabar decidint a l’esprint amb el triomf de l’austríaca Christine Pichler. El podi va completar-lo la canadenca Amanda Kuhn.
Kiko Castillo acaba 15è després de patir una caiguda
També va competir ahir Kiko Castillo, que va ser 15è a la categoria de 50 a 59 anys en una jornada marcada per una caiguda. El corredor estava ben posicionat en el gran grup, però es va veure afectat per la caiguda d’un corredor d’una altra categoria, que li va provocar algunes rascades però sense haver de lamentar cap lesió greu.
La participació de la delegació d’ATIDA (Associació de Transplants i Donants d’Andorra) continuarà avui mateix amb la disciplina de dards, on la representació nacional anirà a càrrec de Toni Gamero.