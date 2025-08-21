FUTBOL
L’Inter fitxa Faysal, Kaxe, Pochettino i David López
L’Inter Escaldes segueix preparant-se per a l’inici de la Lliga Multisegur Assegurances i va anunciar l’arribada de quatre futbolistes de cara a la temporada vinent. Es tracta del migcentre David López, i dels atacants Maurizio Pochettino, Faysal Chouaib i Kaxe.
David López i Faysal ja coneixen la Lliga Multisegur, i és que el migcentre s’acaba de desvincular de l’FC Santa Coloma, amb qui havia jugat fins a aquest estiu, mentre que el davanter havia jugat a l’UE Santa Coloma abans de fitxar per un club de Malta. Pochettino arriba de l’Eivissa de Segona RFEF, i Kaxe de l’Amorebieta de Primera RFEF.