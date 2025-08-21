ESQUÍ ALPLÍ
Estada de Verdú a Suïssa abans de marxar a Ushuaia
Joan Verdú està realitzant una nova estada de preparació a Saas Fee (Suïssa), abans d’iniciar el gran viatge de pretemporada a l’Argentina. L’esquiador ja va ser a l’estació helvètica al juliol, i ara està repetint fins demà, tot i que en aquest cas més centrat en els entrenaments de gegant, i també a acabar de provar el material. Un cop acabat aquest viatge, Verdú farà l’estada llarga de pretemporada a Ushuaia, Argentina, programada del 31 d’agost el 28 de setembre.
També viatjarà aquell dia a l’Argentina Cande Moreno, i és que tot i que tenia previst fer una estada a Xile, les condicions de neu allà no són idònies per a l’entrenament de velocitat, i l’esquiadora anirà a Ushuaia. No hi serà Jordina Caminal, que s’està recuperant de l’operació a l’esquena.
Pel que fa als equips de tècnica, Àlex Rius, Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella entrenaran al Colorado, i Pirmin Estruga, Àlvar Calvo, Marc Fernández i Maià Font ho faran a Corralco. Pel que fa a l’equip femení, Carla Mijares, Íria Medina i Clàudia Garcia es desplaçaran aquest mateix dissabte cap a l’hemisferi sud per fer l’estada llarga.