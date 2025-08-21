Bàsquet
Entrades a la venda pel VII Trofeu Encamp i l'amistós d'equips d'Eurolliga
El preu és de 10,30 euros i gratuït pels menors de 12 anys
El comú d'Encamp ha posat a la venda les entrades pel VII Trofeu Encamp de bàsquet i per l'amistós d'equips d'Eurolliga entre el FC Barcelona i el Paris Basketball. Les entrades es poden adquirir a la pàgina web del comú i el preu és de 10,30 euros i gratuïtes pels menors de 12 anys. El comú informa que tota la recaptació es destinarà íntegrament a Càritas Encamp, que invertirà els fons en projectes solidaris a la parròquia.
Les jornades de bàsquet començaran el 6 de setembre a les 12 amb el partit amistós d'Eurolliga i el trofeu arrencarà el 8 de setembre a les 19 hores amb l'enfrontament entre el MoraBanc Andorra i el Paris Basketball i continuarà el 10 de setembre, també a les 19 hores, amb el partit en categoria femenina que enfrontarà el Toulouse Basketball Club i l'Spar Girona.