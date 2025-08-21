Dresden
Bronze per a Toni Gamero als Jocs Mundials de Trasplantats
L'ha aconseguit en la modalitat de dards
Toni Gamero ha guanyat la medalla de bronze en la modalitat de dards als Jocs Mundials dels Trasplantats, en la categoria 50-59 anys. El president d'Associació de Trasplantats i Donants d'Andorra (ATIDA), ha superat als representants de la Xina, Polònia, Bèlgica, l'Índia i Itàlia, i s'ha assegurat els pas a quarts de final i semifinals, on ha caigut davant del representant dels Països Baixos. "Arribar fins aquí, després d’un trasplantament, té un valor molt especial. Som tres participants i tornem a Andorra amb tres medalles. Això demostra que l’esport és una eina de vida i de segones oportunitats", ha destacat Gamero.
Andorra consolida un balanç molt positiu als Jocs, amb dues medalles de Mari Martínez en ciclisme i aquesta de Gamero.