FUTBOL
8,6 milions de pressupost
L’FC Andorra serà l’equip amb un dels recursos econòmics més limitats de la categoria
L’FC Andorra afrontarà la temporada del retorn a la Segona Divisió amb un dels pressupostos més baixos de la segona categoria del futbol espanyol. I és que la xifra d’entre 8,6 i 8,7 milions d’euros amb què comptarà l’entitat per a aquesta temporada, estarà a la part inferior de la taula, si és que no és la més baixa de totes, tal com va explicar al Diari el director esportiu i general del club, Jaume Nogués. “Estarà entre 8,6 i 8,7 milions en funció de la despesa i crec que serà el més baix de la categoria”, va destacar un Nogués que tot i aquesta circumstància va afegir que “no ens hem de queixar perquè en alguns moments quan estàvem a categories més baixes teníem un millor límit que altres rivals, i és el que hi ha, ens sentim còmodes, i podem fer una bona plantilla”.
Més enllà de l’aspecte econòmic, l’altra gran preocupació per a Nogués en els últims temps té a veure amb l’estadi perquè l’equip jugui els seus partits, i va admetre que “aquest tema m’ha portat molts maldecaps, primer pel tema de l’acord pel lloguer, i després també per tota l’adeqüació”. Aquesta mateixa setmana tècnics de LaLiga van visitar l’Estadi de la FAF d’Encamp, i el director esportiu va assenyalar que “falta algun petit detall però ens el validaran, són temes menors i contra el Burgos jugarem allà”, i va voler agrair també al Còrdova “perquè ens han deixat el seu estadi com a camp alternatiu”. El responsable de l’entitat, però, va mostrar-se completament optimista perquè el duel contra el Burgos del 31 d’agost es pugui disputar sense problemes a Encamp, un cop solucionats els problemes que fan referència a les càmeres del fora de joc semiautomàtic i a la separació de l’afició visitant.
Plantilla quasi completa
Tot i restar encara deu dies de mercat (tanca l’1 de setembre a la mitjanit), l’FC Andorra té la plantilla ja pràcticament enllestida, tot i que encara s’espera algun moviment en aquest tram final de mes. “No esperem gaire cosa i la plantilla està al 90% finiquitada, però sempre hi ha alguns detalls”, va destacar Jaume Nogués, que va agregar que “estem oberts a tot, tant arribades com sortides, i ara hem d’estudiar bé el mercat i mirar”. En tot cas, si arriba algun fitxatge més, “no tindrem cap problema” perquè se’l pugui inscriure, tal com va explicar el director esportiu, que va admetre que “vam començar el mercat amb el límit salarial més baix que dona LaLiga, però amb els patrocinis i préstecs participatius ho hem pogut anar arreglant i podem inscriure sense problemes”.
Per últim, Nogués va explicar que el club ha superat els 1.500 socis i que “el somni seria arribar als 4.000”.