CICLISME
La Vuelta escalfa motors
La sisena etapa de la cursa arribarà dijous 28 a Pal-Arinsal i l’endemà, la capital acollirà la sortida cap a Osca
Andorra tornarà a situar-se al centre del ciclisme mundial amb la celebració de dues jornades de la Vuelta Ciclista a Espanya, els dies 28 i 29 d’agost. El país rebrà la sisena etapa amb final a Pal-Arinsal, després d’un recorregut de 35 quilòmetres dins del Principat amb dos ports de muntanya –la Comella (2a categoria) i la Caubella (1a)–, i acollirà l’endemà la sortida de la setena etapa des d’Andorra la Vella amb destinació a Osca.
La cursa tindrà una repercussió mediàtica de primer nivell, ja que hi haurà 1.000 periodistes acreditats, 300 mitjans de comunicació de 30 nacionalitats diferents, amb difusió a 190 països i un seguiment que l’any passat va acumular més de 239 milions d’hores vistes arreu del món. Segons va destacar Noemí Pedra, directora de Màrqueting d’Andorra Turisme, “la repercussió internacional de La Vuelta és clau per reforçar la imatge d’Andorra com a destinació de referència per al ciclisme i s’alinea amb l’estratègia de màrqueting d’Andorra Turisme”. Pedra va recordar que, a Espanya, la Vuelta és un dels esdeveniments esportius més seguits, “amb una audiència mitjana d’un milió d’espectadors per etapa l’any passat, al davant de disciplines com la Fórmula 1 o la Champions League”.
“La repercursió internacional de la Vuelta és clau per reforçar la imatge d’Andorra”
Així, la sisena etapa tindrà lloc el 28 d’agost amb sortida des d’Olot i recorrerà 35 quilòmetres dins del Principat, amb el pas pel port de la Comella (2a categoria) i el port de Pal (1a categoria), abans d’arribar a la meta situada a la Caubella (1.900 m). Paral·lelament, el Parc Central d’Andorra la Vella acollirà el Parque Vuelta, amb activitats i animacions per al públic entre les 17 i les 20 h. L’endemà, el 29 d’agost, Andorra la Vella serà l’escenari de la sortida de la setena etapa, que unirà la capital amb Osca. La concentració d’equips i control de signatures serà a partir de les 10.00 h al Parc Central, mentre que la sortida neutralitzada tindrà lloc a les 12.00 h des de l’avinguda Tarragona. La caravana publicitària creuarà la frontera del riu Runer a les 15.18 h, mentre que els ciclistes ho faran a les 16.33 h, amb arribada prevista a la Caubella cap a les 17.30 h. El tancament de carreteres començarà a les 15.00 h amb el pas del vehicle de policia amb banderes vermelles, i la reobertura s’efectuarà amb el pas de les banderes verdes. Per accedir a la zona de meta, s’aconsella utilitzar el telecabina de la Massana, que funcionarà gratuïtament entre les 9.00 h i les 21.00 h. L’accés motoritzat a la carretera de la Caubella (CS-420) quedarà restringit des del dia 27 al migdia, i la carretera del Coll de la Botella es reservarà a l’organització i els equips. L’endemà, la sortida de la setena etapa comportarà afectacions menors: entre les 6.00 h i les 14.00 h es garantirà un carril de pujada i un de baixada a l’avinguda Tarragona per mantenir la circulació.
“Recomanem avançar-se als talls o circular a partir de les 18.00 h, quan reobrin les vies”
Dispostiu de 400 efectius
El desplegament de seguretat i serveis implicarà més de 350 efectius, entre els quals hi haurà 186 policies, 72 agents comunals de circulació i 31 voluntaris, a més del suport de Protecció Civil, Bombers, SUM, Creu Roja, Andorra Telecom, Pal-Arinsal i personal d’Andorra Turisme. En total, s’instal·laran 1.400 tanques al llarg del recorregut i es coordinaran totes les accions a través del Centre de Comandament Avançat a la Massana. El cap de Mobilitat, Dani Boneta, va recordar ahir durant la presentació del dispositiu que l’estat de les carreteres es podrà seguir en directe per l’app i el web del departament: “Recomanem avançar-se als talls o circular a partir de les 18.00 h, un cop reobertes les vies”. Per la seva banda, l’inspector major Ramon Torné va demanar prudència als aficionats que vulguin seguir l’etapa en bicicleta i va insistir que els animals de companyia s’han de mantenir lligats per evitar accidents.
300 mitjans de comunicació acreditats per a la vuelta
Andorra, fidel a la Vuelta
Amb aquesta edició, seran ja 22 les ocasions en què la Vuelta ha passat pel Principat, la darrera fa dos anys, fet que consolida la seva relació amb Andorra i reforça la imatge del país com a destinació esportiva de primer nivell. Un cop més, el ciclisme es converteix en un altaveu internacional per al turisme i en una autèntica festa esportiva per a l’afició.
190 total de països que tindran cobertura televisiva