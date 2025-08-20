CICLISME
Mari Martínez es penja l’or en ciclisme a Dresden
Kiko Castillo, l’altre representant, signa una molt bona 12a posició
La delegació andorrana va debutar amb molt bon peu als Jocs Mundials de Trasplantats 2025, que se celebren a Dresden (Alemanya) i ja va sumar la primera medalla a la primera jornada de competició ciclista.
La gran protagonista va ser Mari Martínez, que es va imposar a la seva categoria (30-39 anys) en la prova de contrarellotge, de 10 quilòmetres. L’andorrana, trasplantada de ronyó, va rubricar la seva actuació pujant també al podi de la classificació general femenina, on va acabar en tercera posició. Martínez, emocionada, va explicar al final de la prova que “he donat tot el que he pogut, m’he sentit forta i molt satisfeta amb el resultat”. L’altre representant d’Atida en la contrarrellotge, Kiko Castillo, també trasplantat de ronyó, va completar una actuació destacada en la mateixa prova, acabant en dotzena posició en una cursa que molts participants van qualificar com a exigent i alhora espectacular pel recorregut i l’ambient que es va viure.
“Ho he donat tot, m’he sentit forta i estic molt satisfeta amb el resultat”
Avui, segona jornada
La segona jornada de ciclisme tindrà lloc avui, mentre que el tercer esportista andorrà que competeix als Jocs de Dresden, Toni Gamero, entrarà en acció demà en la prova de dards. La cloenda dels Jocs està prevista per a aquest dissabte 23 d’agost.