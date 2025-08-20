ESQUÍ ALPÍ
L’EEBE sub-19 torna a casa després de 21 dies de treball a Corralco
L’equip sub-19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) de la FAE ja és de tornada a Andorra després de completar una intensa estada de 21 dies a Corralco (Xile), la primera gran etapa de la seva pretemporada. Des del 29 de juliol, els esquiadors han treballat amb condicions de neu òptimes, repartint el programa en quatre blocs tècnics: dos de dedicats al gegant i dos a l’eslàlom. A més, l’estada ha inclòs també sessions de velocitat amb un bloc específic en supergegant. Sota la direcció de Dídac González i amb la preparació física coordinada per Romain Chamayou, l’expedició també ha comptat amb la presència de Raül Rico, entrenador dels sub-14 de l’Esquí Club Andorra. González va explicar que “hem aprofitat molt les bones condicions de neu. Hem fet quatre blocs tècnics, dos de gegant i dos d’eslàlom, i un bon bloc de velocitat en supergegant”. Els esportistes que hi han participat han estat: Ainhoa Piccino, Isabella Perez, Carlota Comellas, Jan Visa, Jordi Rogel, Marcel Perez, Èric Mitjana, Max Black, Àlex Comellas i Èric Guimerà.
