TENNIS
Vicky Jiménez avança en la ‘qualy’ del US Open
Vicky Jiménez va començar amb bon peu la seva participació en la fase prèvia del US Open, al USTA Billie Jean King National Tennis Center, i es va classificar per a la segona ronda després de superar l’americana Alexis Nguyen en dos sets, per 6-2 i 7-5. L’andorrana va saber mantenir la calma en els moments decisius, el primer set el va dominar amb autoritat, mentre que al segon va haver de treballar més per tancar la victòria davant la reacció de la seva rival. Amb aquest triomf, la jugadora tricolor avança de ronda i ja espera rival. Vicky s’enfrontarà en la següent fase de la qualy contra la guanyadora del partit entre l’australiana Astra Sharma (153a del rànquing mundial) i la sèrbia Lola Radivojevic (146a) que s’estava jugant al tancament de l’edició.