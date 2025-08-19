BÀSQUET
UCAM Múrcia per començar
El MoraBanc Andorra arrencarà la Lliga Endesa visitant Ennis i Diagne i amb Tenerife i Girona seguits a casa
El MoraBanc Andorra ja coneix el full de ruta de la temporada 2025-26 a la Lliga Endesa. L’equip de Joan Plaza debutarà el cap de setmana del 4 i 5 d’octubre a la pista de l’UCAM Múrcia, en un inici ja alpí i que continuarà amb l’estrena al Pavelló Toni Martí contra LaLaguna Tenerife, l’11-12 d’octubre i el Bàsquet Girona el 18 o 19 del mateix mes.
“Hem d’intentar estar bé des del principi del campionat per intentar competir al màxim”
Sens dubte, dintre dels gran reptes que el conjunt tricolor haurà de gestionar durant el curs, es troben les cites contra els grans i, evidentment, davant el Barça i el Reial Madrid. El 6-7 de desembre el MoraBanc visitarà el Palau Blaugrana per enfrontar-se al Barça (Jornada 9), el 10-11 de gener rebrà el Reial Madrid a la Bombonera (Jornada 15), el cap de setmana del 4 i 5 d’abril els de Plaza aniran al Movistar Arena per tornar la visita a l’equip de Sergio Scariolo. Però –i aquí vindria el redoblament de tambors– la visita del Barça al Pavelló Toni Martí no està fixada fins a la darrera jornada de la lliga regular, el 28, 29 o de 30 de maig de l’any que ve. El director general Francesc Solana reconeixia la duresa de l’arrencada de la competició domèstica: “Comencem la temporada amb un desplaçament en un dels camps més complicats de la Lliga. La coneixem de tots els anys que portem, com és Múrcia i sabem que és un equip que aquest any s’ha reforçat molt bé, molt físic, i evidentment per debutar és un desplaçament molt complicat”. A més, el dirigent tricolor afegia que “crec que fins l’aturada de la finestra FIBA, a finals de novembre, les vuit primeres jornades seran molt exigents per a nosaltres, però hem d’estar preparats”. En aquest sentit valorava que “tenim partits de casa importants contra rivals als quals hem d’intentar guanyar –Tenerife, Girona, Unicaja i Joventut– i hem d’estar bé des de l’inici per competir al màxim”.
Dates destacades
La Supercopa Endesa obrirà el curs el 27 i 28 de setembre a Màlaga, amb Unicaja com a amfitrió i la presència de Madrid, València i Tenerife. La Copa del Rei es jugarà al nou Roig Arena de València del 19 al 22 de febrer de 2026. Les finestres FIBA marcaran dues aturades a la competició: la primera arribarà després de la jornada 8 –finals de novembre–, i la segona tindrà lloc al març, després de la disputa de la Copa del Rei. La fase final per al títol començarà el 2 de juny, amb els quarts de final del play-off, i la competició es podria allargar fins al 28 de juny en cas de cinquè partit en semifinals i final. El calendari confirma, una temporada més, que el curs serà apassionant per al MoraBanc Andorra.
L'EQUIP ENCETA LA PRETEMPORADA AMB LES PROVES MÈDIQUES
Joan Plaza dirigirà la primera sessió amb les novetats de Best, McKoy, Udeze, Yves Pons, Pustovyi i Guerrero, així com els jugadors que segueixen de la temporada passada: Evans, Rafa Luz, Bassas, Kuric i Chumi Ortega. Okoye es troba absent per l’AfroBasket.