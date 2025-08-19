REPORTATGE
El punt de partida tricolor
Les cares dels jugadors de l'FC Andorra reflectien ahir la satisfacció d’haver iniciat amb bon peu el curs a la Segona Divisió.
Els somriures i la satisfacció continguda dels jugadors de l’FC Andorra a l’aeroport de Gran Canària parlaven per si soles. Comentaris animats entre els diferents grups de futbolistes i aquella barreja de relaxació i orgull que només deixa un bon resultat era el paisatge de l’expedició tricolor que assaboria l’empat al camp de la UD Las Palmas. L’estrena en un escenari de Primera Divisió, amb un 1 a 1, va deixar un pòsit agradable, però tot just això acaba de començar.
Marc Bombardó ho resumia amb claredat: “No sé si hi deu haver gaires equips que vinguin aquí i puguin dir que marxen amb un 1 a 1, i que als últims minuts aspiraven a guanyar. Després de la primera part semblava inesperat, però hem sabut aguantar i la segona ha estat espectacular. Pocs equips podran dir això quan surtin d’aquest camp”, va apuntar el central tricolor, que va debutar a la Segona Divisió. El tècnic Ibai Gómez va coincidir en l’anàlisi, tot i voler transmetre ambició. “A partir d’ara hem de crear la mentalitat que amb un empat no ens conformem. Però, si ho mires amb perspectiva, un equip acabat de pujar i debutant en aquest estadi, és un punt de molt mèrit. A la segona part vam estat gairebé tot el temps al camp rival i amb els canvis, jugadors com Jastin o Aingeru [Olabarrieta] ens van donar vida”. Ibai reconeixia que l’equip va patir en els primers minuts, després d’un error que va desembocar en el gol canari: “El primer gol ens va penalitzar molt mentalment, però a partir del minut 20 vam ajustat la pressió i l’equip va tornar a estar bé. És cert que a la primera part no vam fer gaire mal al rival, però a la segona vam dominar”. El tècnic va aprofitar per destacar l’entrada de Jastin, el sacsejador de la situació: “Va generar la segona targeta, una ocasió boníssima i fins i tot la falta que va acabar en el gol. Va fer un treball espectacular tant en atac com en defensa, però ara toca tenir paciència i ajudar-lo a créixer, perquè ens pot donar molt”. Tot i el punt sumat, Ibai va deixar clar que l’ambició ha de ser màxima: “A mi no m’agrada empatar, m’agrada guanyar. Però si ho valores fredament, és un punt molt bo en un camp molt difícil”. Quan l’expedició tricolor va arribar de nou a Andorra, la sensació era clara: el viatge de tornada portava la convicció que aquest equip té arguments per plantar cara a qualsevol rival.
