Ciclisme
El pas de La Vuelta comportarà afectacions en les línies de bus
Algunes línies no funcionaran durant unes quatre hores
L'arribada de La Vuelta a Andorra farà que durant tres hores no es pugui circular amb vehicle per bona part de les carreteres del país. El dijous 28 d'agost a partir de les tres de la tarda Mobilitat començarà a tallar la carretera des de la frontera del riu Runer i s'anirà pujant. Segons ha explicat el cap d'àrea de Mobilitat, Dani Boneta, la previsió és que la Massana al cap de mitja hora quedi completament bloquejada a la circulació de vehicles perquè el marge és de 30 minuts. Paral·lelament, el servei de transport públic també es veurà afectat pel pas dels ciclistes. Algunes línies no funcionaran durant unes quatre hores, ja que per exemple el bus de les dues de la tarda que ha de sortir del Pas de la Casa en direcció a Andorra la Vella s'anul·larà a causa dels talls. Tot plegat farà que fins a les sis de la tarda, aproximadament, no es pugui tornar a circular amb normalitat per totes les carreteres del Principat, atès que és l'hora que Mobilitat calcula que s'aixecaran els talls.
