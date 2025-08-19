Jocs
La ciclista Mari Martínez guanya l'or en contrarellotge al mundial de trasplantats
L'andorrana ha quedat tercera de la general
La ciclista andorrana Mari Martínez ha guanyat la medalla d'or en contrarellotge als Jocs Mundials de Trasplantats. Martínez, que competia en la categoria femenina de 30 a 39 anys, també ha fet podi com a tercera de la classificació general femenina. "He donat tot el que he pogut, m'he sentit forta i molt satisfeta amb el resultat", ha declarat Martínez emocionada. El seu company d'equip, Kiko Castillo, també trasplantat de ronyó, ha finalitzat en dotzena posició en la competició disputada a la ciutat alemanya de Dresden.
La segona jornada de ciclisme està prevista per a demà, i la prova de dards amb Toni Gamero el dijous. La cloenda dels Jocs tindrà lloc el 23 d'agost.