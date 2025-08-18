FUTBOL
Un punt majúscul
L’FC Andorra arrenca a Las Palmas un valuós empat per estrenar el curs en un partit amb el poc ritme lògic d’inici
L’FC Andorra va tornar a l’elit i ho va fer en un escenari majestuós com l’Estadi Gran Canària, lluny ja de la flaire de Reflex i de les casetes prefabricades que havien acompanyat el club en el seu camí de pols i sorra a la Primera RFEF. El retorn es va viure amb formigueig a l’estómac com una reivindicació silenciosa: sense Gerard Piqué a la llotja en aquesta estrena i amb la samarreta negra com a uniforme de solemnitat, però amb un empat vitamínic i inopinat i amb regust de quedar-se, fins i tot a mig camí (1-1).
Ale García, de las Palmas, va enviar una pilota al pal a falta de dos minuts
Al davant, una UD Las Palmas que no només competia, sinó que reconeixia en l’Andorra un mirall futbolístic: dues propostes cosides al voltant de la pilota, del joc combinatiu, de la paciència com a mètode i de la valentia com a bandera. El respecte era mutu i l’escenari, des del primer xiulet, ho respirava. El ritme dels dos equips, però, demostrava encara un futbol amb xancletes: relaxat, mesurat, encara lluny de l’explosió que demana un campionat avançat. I el guió es va torçar aviat. Quan el partit encara caminava en calma, Ivan Gil va encendre el paisatge amb una rosca deliciosa que es va estavellar al travesser. Del soroll metàl·lic va néixer el primer crit: en la continuació de la jugada, Ale García va colpejar sec, per sota les cames de Yaakobishvili. Minut 8 i 1-0. Primer terratrèmol i l’Andorra obligat a remar a contracorrent. A partir del gol, el partit es va anar anestesiant. L’Andorra volia la pilota, Minsu era qui buscava més el focus i intentava donar continuïtat al joc, però el fil es trencava abans d’arribar a la costura final. Intencions, sí; profunditat, poca. A la tornada de vestidors, el full de ruta va tenir un viratge decisiu. A l’aficionat que durant la primera part suava per reconèixer algun futbolista de l’Andorra en un acte de superioritat, li van presentar Jastin García. Amb poc més de 20 minuts va sacsejar el partit i va posar de cap per avall el perfil dret de Las Palmas, va forçar la falta que acabaria en el gol de l’empat i, a més, va propiciar l’expulsió de Pezolessi per doble groga, deixant l’equip canari tocant ferro mentre l’Andorra assaboria l’oportunitat de capgirar un marcador que semblava ferm. Davant la poca tranquil·litat amb pilota de la UD Las Palmas, l’FC Andorra va saber trobar el seu espai i tot es va regirar al minut 77. Una falta que va rebre Jastin la va penjar Imanol al cap de Lautaro, i en un gir de fortuna, va ser Sergio Barcia, en pròpia porta, qui va enredar Horkas i va regalar l’empat a l’Andorra, perquè el partit es desempallegués. Caminant amb més confiança, el grup d’Ibai Gómez va acabar per signar un premi majúscul.
Destacats
ENFOCAT
Va demanar sempre la pilota i es va mostrar com el tricolor més atrevit des de l’inici del partit.
Jastin
REVULSIU
Ho va intentar, va donar un altre aire al perfil esquerra i va rebre la falta que va permetre l’empat.
Lautaro
PAPARRA
Lluitador incansable, es va barallar amb Barcia i la defensa canària fins que li van arribar les forces.