CURSES DE MUNTANYA
Ponce i López s’imposen a la Travessa del Pas
La prova consolida la quarta edició i tanca un cap de setmana de rècord amb 370 participants
Joel Ponce i Paula López van ser els grans protagonistes de la quarta edició de la Travessa del Pas de la Casa, imposant-se en la prova reina, l’Envalira (22 km i 1.455 m+). Ponce, germà de l’exciclista i corredor de l’equip nacional de curses de muntanya, Samu Ponce, va dominar amb solvència des de l’inici i va completar el recorregut amb un temps de 2h08’01” en la categoria masculina, mentre que López amb 2h52’15” es va imposar en categoria femenina situant-se, a més, en la 22a posició general. El podi masculí el van completar Valentín Nicolás Romero (+3’53”) i Lluís Salcedo (+5’16”) mentre que en fèmines ho van fer Ilona Dage (+8’09”) i Noèlia Martín (+8’30”).
Pel que fa a les altres curses, a la modalitat Antenes (10 km i 622 m+), el primer lloc va ser per a David Rogé i Emma Rodríguez, mentre que la segona posició va ser per a Adrià Monge i Sara Miralles, i la tercera per a Iñigo Martínez i Fanny Reyer. En el recorregut Directa (5 km i 355 m+), que enguany va modificar el seu traçat, Pablo José Carratalá, en categoria masculia, i Mireia Martínez, en categoria femenina, es van imposar a Chénet Mathis i Emilia Garat, i a Eric Soler i Brenda Garro. Finalment, a la cursa Estany (3 km i 160 m+), el triomf va ser per a Maxime Rousset i Alison Blazy, mentre que la segona posició va recaure en Carlos López i Ari Bertran, i la tercera en Cristian Aparicio i Ekaterina Agapova.
Més de 350 inscrits
La Travessa ha tingut un marcat caràcter internacional, amb un 70% de participants estrangers de 20 nacionalitats diferents i un repartiment de gènere equilibrat, amb un 60% d’homes i un 40% de corredores dones. La cursa va superar les 350 inscripcions i enguany s’ha celebrat per primera vegada en dos dies, amb la destacada novetat de la cursa infantil gratuïta i no competitiva de 500 metres i que va donar dissabte el tret de sortida. El conseller d’Esports, Nino Marot, va destacar que la Travessa “és una prova que ha quedat molt consolidada i marcada en el calendari esportiu i del Pas de la Casa”, mentre que el director i creador de la cursa, Rui Da Costa, ja pensa en el futur: “De cara a l’any vinent hem pensat a augmentar els dorsals i superar els 400 participants. Serà la cinquena edició i hi haurà sorpreses”. La propera cursa del calendari de la Copa d’Andorra serà la Canillo Trail Races el 30 i 31 d’agost.