REPORTATGE
Rio de Janeiro, el gran repte
L'equip nacional de rítmica i Berta Miquel afronten la cita mundialista amb l’objectiu de progressar i millorar les darreres actuacions.
La gimnàstica rítmica andorrana es prepara per viure un d’aquells moments sempre marcats al calendari. Del 20 al 24 d’agost, el conjunt nacional i Berta Miquel, en individual, competiran al Mundial de Rio de Janeiro, una cita que tanca la temporada i que arriba després de mesos d’entrenaments intensos i un treball minuciós per afrontar l’elit internacional.
En el cas de Miquel, la gimnasta afrontarà els quatre aparells amb la mirada posada a aconseguir consistència en cadascun d’ells. La seleccionadora Clàudia López explica que el treball s’ha centrat a reforçar la gestió dels errors: “Amb la Berta hem treballat molt la continuïtat després d’un error, tant si és petit com gran. Això era el que ens costava més afrontar i que sempre havia estat el nostre taló d’Aquil·les”. López afegeix que “ara buscarem fer quatre exercicis bons on es pot tolerar un petit error, però que aquest no desencadeni més errors”. Els objectius estan clars i la també directora tècnica de la federació explica que “les notes de dificultat de la Berta haurien de ser les mateixes. El que millorarà és l’execució i l’artístic i el sumatori, la nota total, haurà de ser més alt. També buscarem un bon all around, que és la suma dels quatre aparells”.
“Amb la Berta [Miquel] hem treballat molt la continuïtat després d’un error, sigui petit o gran”
Debut del conjunt
Per al conjunt sènior, format per Elsa Kampfraat, Aitana Garcia, Astrid Rieger, Carmela Tonino i Carolina de Sousa, aquest Mundial serà el primer gran examen internacional. Després de l’experiència a l’Europeu, l’objectiu és fer un pas endavant. “No tenim un objectiu marcat i pel que fa a la classificació, el que volem és superar les actuacions que vam fer a l’Europeu. Vam fer un exercici mig bo i les cintes no van ser bones, hi va haver diversos errors i això és el que volem polir. Volem millorar tot això i ser més regulars”, exposa Clàudia López. L’augment del nivell ha estat clau en la preparació: “També hem pujat la nota de dificultat i hem treballat molt amb l’execució i l’artístic. Aquí ens han ajudat molt les jutgesses internacionals del país, la Fiona i l’Anna Pallarés. Ens han donat un cop de mà sobretot amb el conjunt per intentar esprémer al màxim la nota”, comenta la seleccionadora. Finalment, López prefereix no parlar en excés de posicions finals: “És complicat, perquè és el primer any que fem un conjunt sènior. Hi ha països on sabem que hem de guanyar sí o sí, però també hi ha uns quants que són intocables i que ja ni ens ho plantegem”. Més enllà del resultat, Rio és un pas imprescindible per consolidar el projecte.
“En conjunt no tenim un objectiu marcat i el que volem és superar les actuacions a l’Europeu”