PIRAGÜISME
Mònica Doria acaba segona en canoa a Praga
Puja al podi dues setmanes abans de tornar a la Copa del Món
Mònica Doria va tornar a la competició amb força després de l’aturada estiuenca i es va penjar la medalla de plata en la modalitat de canoa a l’ICF World Ranking de Praga. El resultat arriba dues setmanes abans que es reprengui el calendari de la Copa del Món a Tacen, Ljubljana.
La palista accedia a la final amb el tercer millor temps i una gran baixada
Doria va completar una gran actuació en una prova de màxim nivell que servia per posar punt final a les estades de preparació d’aquest estiu. L’andorrana es va classificar amb solvència per a la final, on compartia cartell amb figures de primer nivell com la campiona olímpica Noemie Fox, la palista txeca Gabriela Satkova o la francesa Doriane Delassus, medalla de bronze a l’Europeu d’aquest any en C1. A la final, Doria hi va accedir amb el tercer millor temps i va signar una baixada impecable, sense penalitzacions, que la va situar finalment en segona posició, a només 0”57 de la guanyadora, Satkova. Amb aquest resultat, Doria clou la preparació del segon bloc de la temporada. El pròxim gran repte serà la Copa del Món de Tacen, a Ljubljana, abans de disputar les finals de la competició a Augsburg, a principis de setembre.