Futbol
L'FC Andorra treu un punt majúscul en l'estrena de lliga davant la UD Las Palmas (1-1)
L'equip tricolor, sense ullal en atac, millorat a la segona part i suma un gran empat
L'FC Andorra ha empatat a l'Estadi Gran Canària contra la UD Las Palmas per 1 a 1, en el retorn de l'equip tricolor al futbl professional. En un partit amb poc ritme i lluny de l'explosió habitual d'una competició avançada, l'equip tricolor ha tret un punt majúscul després de repuntar a la segona part i fer bona una rematada en pròpia porta a la xarxa del central de l'equip canari, Sergio Barcia (77'). Abans, un Andorra pràctic, amb intencions, amb voluntat de pilota, però sense ullal als darrers metres havia vist com Las Palmas manava per un matiner gol d'Ale García al minut 8 després de donar continuïtat a un xut d'Ivan Gil al travesser i superant per baix el porter, Áron Yaakobishvili. La segona jornada, el diumenge 24, l'Andorra visitarà l'Ibercaja Estadio, el provisional camp del Saragossa, per enfrontar-se al conjunt aragonès.
FITXA TÈCNICA
UD LAS PALMAS, 1: Horkas, Marvin Park, E. Clemente, Barcia, Mika Mármol, Cristian Gutiérrez, Loiodice, Amatucci, Manu Fuster, Iván Gil i Ale García.
FC ANDORRA, 1: Yaakobishvili, Carrique, Gael Alonso, Bombardó, Imanol, S. Molina, M. Domènech, Le Normand, Lautaro, Minsu i Nieto.
CANVIS: Pezzolesi per Marvin Park (69’); Recoba per Ale García (79’); Marc Cardona per Manu Fuster (79’); Cedeño per Cristian (79’) i Peijiño per Iván Gil (83’) -Las Palmas-; Olabarrieta per Minsu (58’); Jastin per Nieto (58’); Villahermosa per Le Normand (80’); Uzkudun per Lautaro (80’) i Guillem per Cesc (89’) -FC Andorra-.
GOLS: 1-0, Ale García (8’); 1-1, Barcia en p.p. (77’).
ÀRBITRE: Luis Bestard (Balear).
TARGETES: Groga a Pezzolesi (2) -Las Palmas-; Carrique, Sergio Molina, Le Normand -FC Andorra-.
ESTADI: Estadi de Gran Canària, amb 19.664 espectadors.