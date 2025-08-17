Cursa

Joel Ponce i Paula López guanyen la Travessa del Pas

La quarta edició de la prova ha comptat amb la participació de més de 370 atletes

El podi dels guanyadors masculins de la prova Envalira.Comú d'Encamp

Redacció
Andorra la Vella

Joel Ponce i Paula López han estat els guanyadors de la Travessa del Pas. Els guanyadors de la prova Envalira (22 quilòmetres) han estat seguits per Valentín Nicolás i Fernanda Jainen i Lluís Salcedo i Sílvia Elizalde. La quarta edició de la cursa ha comptat amb la participació de més de 370 atletes, dels quals el 70% provenien de 20 països diferents. El 60% dels atletes eren homes. "És una prova que ha quedat molt consolidada i marcada en el calendari esportiu i del Pas de la Casa", ha remarcat el conseller d'Esports del comú d'Encamp, Nino Marot. El director i creador de la prova, Rui Da Costa, ha remarcat que "de cara a l'any vinent hem pensat a augmentar els dorsals en les diferents distàncies i superar els 400 participants". 

En la modalitat Antenes (10 quilòmetres), el primer lloc ha estat per David Rogé i Emma Rodríguez, mentre que en el recorregut Directa (5 quilòmetres), Pablo José Carratalá i Mireia Martínez s'han imposat. Finalment, a la cursa Estany (3 quilòmetres), el triomf ha estat per Maxime Rousset i Alison Blazy

