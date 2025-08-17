Cursa
Joel Ponce i Paula López guanyen la Travessa del Pas
La quarta edició de la prova ha comptat amb la participació de més de 370 atletes
Joel Ponce i Paula López han estat els guanyadors de la Travessa del Pas. Els guanyadors de la prova Envalira (22 quilòmetres) han estat seguits per Valentín Nicolás i Fernanda Jainen i Lluís Salcedo i Sílvia Elizalde. La quarta edició de la cursa ha comptat amb la participació de més de 370 atletes, dels quals el 70% provenien de 20 països diferents. El 60% dels atletes eren homes. "És una prova que ha quedat molt consolidada i marcada en el calendari esportiu i del Pas de la Casa", ha remarcat el conseller d'Esports del comú d'Encamp, Nino Marot. El director i creador de la prova, Rui Da Costa, ha remarcat que "de cara a l'any vinent hem pensat a augmentar els dorsals en les diferents distàncies i superar els 400 participants".
En la modalitat Antenes (10 quilòmetres), el primer lloc ha estat per David Rogé i Emma Rodríguez, mentre que en el recorregut Directa (5 quilòmetres), Pablo José Carratalá i Mireia Martínez s'han imposat. Finalment, a la cursa Estany (3 quilòmetres), el triomf ha estat per Maxime Rousset i Alison Blazy.