HANDBOL
Els clubs ja han definit les sessions extraescolars
Els clubs d’handbol del país ja han definit els seus horaris d’entrenament extraescolar per a la nova temporada. L’Handbol Club Engolasters entrenarà dimarts i dijous de 17.00 a 19.00 hores al pavelló del Prat Gran d’Escaldes-Engordany. L’Handbol Club Encamp ho farà dilluns i dimecres de 17.30 a 18.30 hores i dimarts de 18.30 a 19.30 hores al Complex Esportiu d’Encamp. Per la seva banda, l’Handbol Club Serradells programarà sessions dimarts de 19.30 a 20.30 hores i dijous de 19.00 a 20.30 hores, al Centre Esportiu Serradells i al Lycée Comte de Foix. Les inscripcions es poden tramitar a través del correu fah@fahandbol.ad.