FUTBOL
Un debut amb exigència
L’FC Andorra enceta un nou capítol al futbol professional a Las Palmas, en un dels escenaris més feixucs de Segona
Torna la lliga i torna l’FC Andorra al futbol professional. El club tricolor afronta avui el seu tercer inici a Segona Divisió de la història, i ho fa en un escenari imponent: l’Estadi Gran Canària i davant d’un dels històrics, la UD Las Palmas (21.30 h), recentment descendida de Primera i amb l’únic objectiu d’estar a la zona alta. L’Andorra hi arriba amb la il·lusió intacta, amb tretze cares noves i amb les inscripcions de tots els futbolistes a punt, inclòs Minsu, l’últim a rebre el vistiplau de LaLiga.
“L’equip arriba molt bé pel temps que portem i molt a prop de generar l’ADN que pretenem”
Però si alguna cosa desprèn el conjunt tricolor és convicció. Ja ho avançava l’entrenador, Ibai Gómez, abans de viatjar: “Estem amb moltes ganes, amb molta il·lusió. L’equip crec que arriba molt bé pel temps que portem i estem a prop de generar aquest ADN que volíem generar, que era el nostre principal objectiu”. En els dos precedents a la categoria, l’Andorra va arrencar amb victòria. La temporada 2022-23 va debutar amb un 0-1 a Oviedo amb gol de Casadesús, i la 2023-24 ho va fer amb un altre 0-1 a Butarque gràcies a un míssil de Bover contra el Leganés. Ara, a Las Palmas, l’equip vol signar la tercera estrena triomfant seguida i mantenir intacta la tradició. L’escenari, però, és majúscul i el rival, d’una exigència enorme. Ibai no ho amagava: “Sabem que comencem en un camp difícil contra un equip recent descendit i que segurament optarà a estar a dalt. Però això també ha de ser una font de motivació per a l’equip”. I, fidel al seu caràcter positiu, afegia: “Si m’ho preguntes així segurament diria que sí, que és millor agafar Las Palmas ara, simplement perquè sempre cal mirar el costat positiu de cada circumstància”. El partit promet ser atractiu per l’estil dels dos conjunts. “Crec que serà un partit molt bonic perquè som dos equips que donem molt valor a dominar. No m’agrada parlar de possessió, sinó del control des de la pilota. A més és un equip que amb Luis [García] vol crear aquest ADN de pressionar amunt, és un equip incòmode. Crec que som dos equips amb una idea força semblant i aquí es veurà el duel: a veure qui és capaç de portar-lo més cap al seu terreny”. Més enllà de l’escenari i del rival, l’Andorra arriba reforçat per la feina feta durant la pretemporada i el tècnic defensava que “el millor que tinc és que tinc moltes dificultats per treure un onze, perquè tenim moltes alternatives de molt nivell”. El jove perfil de la plantilla tampoc és cap inconvenient per a Ibai, sinó un actiu: “M’encanta l’equip jove. El que hem de crear és aquesta ambició i anar generant experiència dia a dia. Tenir gent jove que escolta i que atén et fa integrar conceptes amb més velocitat”.
“L’Andorra és un equip valent, que competeix molt bé i que té una identitat molt clara”
Exigent Las Palmas
A la UD Las Palmas, dirigit per l’exespanyolista Luis García, encara li falten reforços però que té molt clar el full de ruta, amb un estil molt semblant al del mateix FC Andorra: pressió alta, joc combinatiu, agressiu amb pilota i amb la porteria contrària gravada al cervell. Presenta noms mediàtics com Jonathan Viera, Jesé o Sandro però es troben dos extricolors amb galons, Mika Mármol i Iván Gil: “M’espero un gran FC Andorra, valent, un molt bon equip que competeix molt bé i que també té una senya d’identitat clara i és que els agrada molt la pilota. Serà un partit bonic, segur” va exposar el tècnic dels canaris, Luis García.